Какое проверочное слово к слову глядеть

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Какое проверочное слово к слову глядеть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверочное слово взгляд
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