Придумать предложение описав движения людей за окном

Гость: Гость:

Я наблюдал за суетившимися людьми за окном: они спешили, быстро перебегая дорогу и важно разговаривая с кем-то по телефону. Спокойствие чувствовалось в каждом размеренном шаге прохожего, за которым я случайно стал наблюдать, подойдя к окну. Удачи!