Придумать предложение описав движения людей за окном
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Придумать предложение описав движения людей за окном
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я наблюдал за суетившимися людьми за окном: они спешили, быстро перебегая дорогу и важно разговаривая с кем-то по телефону. Спокойствие чувствовалось в каждом размеренном шаге прохожего, за которым я случайно стал наблюдать, подойдя к окну. Удачи!
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