Для украшения новогодний ёлки купили8коробак с красными шарами и 4 коробки с желтыми шарами. Всего купили 480 шаров. Сколько красных шаров купили если в каждой коробке шаров было поровну?

Математика

Для украшения новогодний ёлки купили8коробак с красными шарами и 4 коробки с желтыми шарами. Всего купили 480 шаров. Сколько красных шаров купили если в каждой коробке шаров было поровну?

Автор: Гость