Для украшения новогодний ёлки купили8коробак с красными шарами и 4 коробки с желтыми шарами. Всего купили 480 шаров. Сколько красных шаров купили если в каждой коробке шаров было поровну?
Математика
Для украшения новогодний ёлки купили8коробак с красными шарами и 4 коробки с желтыми шарами. Всего купили 480 шаров. Сколько красных шаров купили если в каждой коробке шаров было поровну?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8+4=12 коробок купили всего. 2)480:12=40 шаров в каждой коробке. 3)40*8=320 шаров красных. Ответ:320 красных шаров купили.
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