Объясните,как связаны между собой строение земной коры и рельеф.

География
Объясните,как связаны между собой строение земной коры и рельеф.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рельеф это все неровности в земной коре....
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