Объясните кто-нибудь как это ключевые эпизоды сказки?

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Объясните кто-нибудь как это ключевые эпизоды сказки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иначе говоря,главные моменты. Например: пропажа вещи главного персонажа ,её поиски, новые знакомства или же смерть одного из персонажев. Смотря какая сказка.
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