Объясните, пожалуйста, смысл цитаты: Предзнаменований не существует. Природа не ??осылает нам вестников — для этого она слишком мудра или слишком безжалостна. (с) Оскар Уайльд

Литература
Объясните, пожалуйста, смысл цитаты: Предзнаменований не существует. Природа не ??осылает нам вестников — для этого она слишком мудра или слишком безжалостна. (с) Оскар Уайльд
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Гость:
Не надо обо всём знать раньше времени.Если было бы так было очень скучно жить.
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