Объясните, пожалуйста, смысл цитаты: Предзнаменований не существует. Природа не ??осылает нам вестников — для этого она слишком мудра или слишком безжалостна. (с) Оскар Уайльд

Литература

Объясните, пожалуйста, смысл цитаты: Предзнаменований не существует. Природа не ??осылает нам вестников — для этого она слишком мудра или слишком безжалостна. (с) Оскар Уайльд

Автор: Гость