Объясните смысл одной следующих фраз в расширенной форме пожаааааалуйста 1)И самая блестящая речь надоедает, если её затянуть. 2)Убогость слова-это убогость мыслей, а убогость мыслей ведет к моральной, интеллектуальной, эмоци...
Литература
Объясните смысл одной следующих фраз в расширенной форме пожаааааалуйста 1)И самая блестящая речь надоедает, если её затянуть. 2)Убогость слова-это убогость мыслей, а убогость мыслей ведет к моральной, интеллектуальной, эмоциональной, эстетической "толстокожести" 3)Кто не умеет говорить -карьеры не сделает.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если человек очень долго рассказывает то всем надоедает слушать так как человек говорит об одном и всем хочеться слушать новое. Так как чем больше ты говоришь с другими тем больше ты унаешь нового от них а тоесть развиваешся. А если ты не будешь развиваться то ты не будешь интересен. Чем больше ты говоришь тем больше ты развивается учишся на своих ошибках ты говоря что можешь схитрить в свою пользу и ты можно сказать построешь себе чистый путь
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