Объясните в чем усматривали родство между Солнцем, Луной и планетам в давние врем??на? Объясните пожалуйста))
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Объясните в чем усматривали родство между Солнцем, Луной и планетам в давние врем??на? Объясните пожалуйста))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под каждой планетой понимали какого-то бога. А, как правило, они были родственниками, либо дальними, либо близкими (брат/сестра, муж/жена, тетя/дядя и т.д.)
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