Объясните в чем усматривали родство между Солнцем, Луной и планетам в давние врем??на? Объясните пожалуйста))

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Объясните в чем усматривали родство между Солнцем, Луной и планетам в давние врем??на? Объясните пожалуйста))

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