Объясните выбор двоеточия В окнах дома весело блистал свет: нас ждали к обеду. С??астье не птица: в силок не поймаешь.
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Объясните выбор двоеточия В окнах дома весело блистал свет: нас ждали к обеду. С??астье не птица: в силок не поймаешь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потомучто это 2 разных смысла в окнах блистал свет и на ждали к обеду и 2 предложение тоже самое
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