Объясните выбор двоеточия В окнах дома весело блистал свет: нас ждали к обеду. С??астье не птица: в силок не поймаешь.

Русский язык
Объясните выбор двоеточия В окнах дома весело блистал свет: нас ждали к обеду. С??астье не птица: в силок не поймаешь.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потомучто это 2 разных смысла в окнах блистал свет и на ждали к обеду и 2 предложение тоже самое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Морфологический разбор слова караблик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Биология
Кто выметывает красную икру?
Ответить
География
Может ли хозяйственная деятельность человека способствовать таянию леднеков и м??оголетние морозы?
Ответить
Математика
У Феди есть 4 игрушечных машинки,которые он хочет разложить в ряд на полке.Скольки??и способами он может это сделать?
Ответить
Математика
Найди разными способами площадь фигуры со сторонами 25 миллиметров,6 см,25 миллимет??ов, 1 см,8 см
Ответить