Морфологический разбор слова караблик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Морфологический разбор слова караблик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Кораблик—имя существительное: неодушевлённое, мужской род единственное число, винительный падеж 2. Кораблик—имя существительное: неодушевлённое, мужской род единственное число, именительный падеж
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