Объясните выражение "Бесцельно прожитая жизнь". Пожалуйста.

Обществознание
Объясните выражение "Бесцельно прожитая жизнь". Пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значит, за всю жизнь человек не сделал ни одного полезного дела, никому не принёс пользы.
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