Объясните значения слов:РАСПРИ , АНТЕРИДИЙ, АРХЕГОДИЙ

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Объясните значения слов:РАСПРИ , АНТЕРИДИЙ, АРХЕГОДИЙ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АНТЕРИДИЙ - мужской гаметангий водорослей и высших растений. АРХЕГОНИЙ - женский половой орган мхов, плаунов, хвощей, папоротников и голосеменных, называют архегониальными растениями.
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