Ребят помогите пожалуйста очень срочно 6 класс ершов самостоятельные и контроль??ые работы Дайте ещё и решение Дам 30 баллов
Математика
Ребят помогите пожалуйста очень срочно 6 класс ершов самостоятельные и контроль??ые работы Дайте ещё и решение Дам 30 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3×7=21 9×5=45. 45-21=24 Ответ:2 кондитерская изготавливает больше в 24 раза
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