Ребят помогите пожалуйста очень срочно 6 класс ершов самостоятельные и контроль??ые работы Дайте ещё и решение Дам 30 баллов

Математика

Ребят помогите пожалуйста очень срочно 6 класс ершов самостоятельные и контроль??ые работы Дайте ещё и решение Дам 30 баллов

Автор: Гость