В калориметре при температуре 0°C находится вода массой 500 г и лед массой 300 г. Какая температура установится в калориметре, если долить в него 100 г кипятка? Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/кг°C; удельная теплота плавлени...

Физика

В калориметре при температуре 0°C находится вода массой 500 г и лед массой 300 г. Какая температура установится в калориметре, если долить в него 100 г кипятка? Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/кг°C; удельная теплота плавления льда 330 кДж/кг

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