В калориметре при температуре 0°C находится вода массой 500 г и лед массой 300 г. Какая температура установится в калориметре, если долить в него 100 г кипятка? Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/кг°C; удельная теплота плавлени...
Физика
В калориметре при температуре 0°C находится вода массой 500 г и лед массой 300 г. Какая температура установится в калориметре, если долить в него 100 г кипятка? Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/кг°C; удельная теплота плавления льда 330 кДж/кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лед плавится: Q1 = m1*λ = 0,300*330 000 = 99 000 Дж = 99 кДж Кипяток остывает (пусть до 0 градусов) Q3 =c*m3*(t -100) = 4200*0,1*(100) = 42 000 Дж = 42 кДж Этой энергии не хватит для плавления льда (42<99) Значит в сосуде будет вода со льдом. Температура равна 0°с
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