Объявление разбор слово по составу

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Объявление разбор слово по составу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Объявление об-приставка яв - корень л - суффикс ен- суффикс ие- окончание объявлен- основа
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