Объявление разбор слово по составу
Русский язык
Объявление разбор слово по составу
Ответ(ы):
Гость:
Объявление об-приставка яв - корень л - суффикс ен- суффикс ие- окончание объявлен- основа
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