ПОМОГИТЕ ВСЕ УМНИЧКИ 1)Основания трапеции АВСД (АД║ВС)равны 6см и 14,а диагональ ВД точкой пересечения диагоналей делиться на отрезки,один из которых на 2см больше другого .Найти длину диагонали ВД трапеции 2)Стороны АВ и АС ...
Геометрия
ПОМОГИТЕ ВСЕ УМНИЧКИ 1)Основания трапеции АВСД (АД║ВС)равны 6см и 14,а диагональ ВД точкой пересечения диагоналей делиться на отрезки,один из которых на 2см больше другого .Найти длину диагонали ВД трапеции 2)Стороны АВ и АС треугольника АВС связаны соотношением АС-АВ=9см.АК-биссекриса угла А треугольника АВС,ВК:КС=4:7.Найти стороны АВ и АС
Ответ(ы):
Гость:
1) Треугольники ВОС и АОД подобны по двум углам ∠СВД=∠ВДА - внутренние накрест лежащие при палаллельных прямых ВС и АД и секущей ВД ∠ВОС=АОД - как вертикальные. Из подобия треугольников следует пропорциональность сторон ВО:ОД=ВС:АД Пусть ВО=х, тогда ВС=(х+2) х:(х+2)=6:14 14х=6х+12 8х=12 х=1,5 ВД=ВО+ОД=х+(х+2)=2х+2=2·1,5+2=3+2=5 см 2) По свойству биссектрисы: биссектриса угла треугольника делит противоположную сторону на части, пропорциональные прилежащим сторонам АВ:АС=ВК:КС=4:7 АВ=4х АС=7х АС-АВ=9 7х-4х=9 3х=9 х=3 см АВ=4х=4·3=12 см АС=7х=7·3=21 см
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