ПОМОГИТЕ ВСЕ УМНИЧКИ 1)Основания трапеции АВСД (АД║ВС)равны 6см и 14,а диагональ ВД точкой пересечения диагоналей делиться на отрезки,один из которых на 2см больше другого .Найти длину диагонали ВД трапеции 2)Стороны АВ и АС ...

Геометрия

ПОМОГИТЕ ВСЕ УМНИЧКИ 1)Основания трапеции АВСД (АД║ВС)равны 6см и 14,а диагональ ВД точкой пересечения диагоналей делиться на отрезки,один из которых на 2см больше другого .Найти длину диагонали ВД трапеции 2)Стороны АВ и АС треугольника АВС связаны соотношением АС-АВ=9см.АК-биссекриса угла А треугольника АВС,ВК:КС=4:7.Найти стороны АВ и АС

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