Обратная задача: Два шофера перевозили самосвалами цемент. Один сделал 16 рейсов, а второй 14 рейсов. Первый шофер перевез на 70 ц больше, чем второй. Сколько центнеров цемента перевез каждый шофер?
Математика
Обратная задача: Два шофера перевозили самосвалами цемент. Один сделал 16 рейсов, а второй 14 рейсов. Первый шофер перевез на 70 ц больше, чем второй. Сколько центнеров цемента перевез каждый шофер?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16-14=2 рейса разница 70ц/2рейса=35ц за один рейс 16х35=560ц 14х35=490ц
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