Обратная задача: Два шофера перевозили самосвалами цемент. Один сделал 16 рейсов, а второй 14 рейсов. Первый шофер перевез на 70 ц больше, чем второй. Сколько центнеров цемента перевез каждый шофер?

Математика

Обратная задача: Два шофера перевозили самосвалами цемент. Один сделал 16 рейсов, а второй 14 рейсов. Первый шофер перевез на 70 ц больше, чем второй. Сколько центнеров цемента перевез каждый шофер?

Автор: Гость