Опишите функции жиров в организме

Гость: Гость:

Функции жиров: входят в состав клеточных мембран, цитоплазмы, ядра; в виде липидов хранится значительная часть энергетических запасов организма; накапливаясь в подкожной жировой клетчатке и вокруг некоторых органов (почки, кишечник), жировой слой защищает организм и отдельные органы от механич. повреждений; помогает сохранять тепло