Опишите функции жиров в организме
Биология
Опишите функции жиров в организме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Функции жиров: входят в состав клеточных мембран, цитоплазмы, ядра; в виде липидов хранится значительная часть энергетических запасов организма; накапливаясь в подкожной жировой клетчатке и вокруг некоторых органов (почки, кишечник), жировой слой защищает организм и отдельные органы от механич. повреждений; помогает сохранять тепло
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Папа принёс с базара арбуз. За ужином папа съел 1/4 часть арбуза, мама съела 1/5 часть арбуза, а сын- 1/6 часть арбуза. После этого осталось ещё 2...
Физика
Математика
В правильной четырёхугольной пирамиде боковое ребро равно 8 см и наклонено к плоскости основания под углом 60 градусов. Найдите объём пирамиды.
Физика
На одну чашку весов поставили стакан с холодной водой, на другую- с горячей и уравновесили их. Изменится ли равновесие весов через некоторое время?