Образ Владимира Дубровского(сына Андрея Гавриловича Дубровского) Характер Вне??ний вид Поступки

Гость: Гость:

Внешний вид. "Роста среднего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой". Характер. Смелый, неробкий мужчина, добрый и щедрый человек, умный, отважный и великодушный, гордый, совестливый, расточительный и чистолюбивый, искренний, нежный, благородство(раскрываются в сценах с Машей Троекуровой) Один его поступок, убийство медведя, принадлежащего барину, вызывает уважение. Здесь он проявляет свою смелость. 1.Становиться во главе разбойников. 2. Приобретает документы на имя француза Дефоржа. 3.Дубровский велит слуге прогнать Троекурова. 4.Поджигает усадьбу отца. 5.Грабит Спицына в доме Троекурова. 6. открывается Маше и обещает помогать ей в трудную минуту ее жизни.