Образ замка в произведении в дурном обществе

Литература
Образ замка в произведении в дурном обществе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Старый, большой, весь разваливался, темный, непривлекательный,страшный
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