В этом году в школах нашего города 770 четвероклассников .11 лет назад в школах было ??а 7четвероклассников меньше .сколько четвероклассников было в нашем городе 11 лет назад ?
Математика
В этом году в школах нашего города 770 четвероклассников .11 лет назад в школах было ??а 7четвероклассников меньше .сколько четвероклассников было в нашем городе 11 лет назад ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)770-7=763(чел) Ответ:в нашем городе 11 лет назад было 763четверокласнка
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