В этом году в школах нашего города 770 четвероклассников .11 лет назад в школах было ??а 7четвероклассников меньше .сколько четвероклассников было в нашем городе 11 лет назад ?

Математика

В этом году в школах нашего города 770 четвероклассников .11 лет назад в школах было ??а 7четвероклассников меньше .сколько четвероклассников было в нашем городе 11 лет назад ?

Автор: Гость