Что такое нефтепродукты

Химия
Что такое нефтепродукты
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Продукты получаемые из нефти, такие как пластик, резина и т.д
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