Напишите сочинение на тему"Я люблю свою Родину ".Плиззз помогите!!! И у вас в корма??е 30 балов!!!!

Литература

Напишите сочинение на тему"Я люблю свою Родину ".Плиззз помогите!!! И у вас в корма??е 30 балов!!!!

Автор: Гость