Напишите сочинение на тему"Я люблю свою Родину ".Плиззз помогите!!! И у вас в корма??е 30 балов!!!!
Литература
Напишите сочинение на тему"Я люблю свою Родину ".Плиззз помогите!!! И у вас в корма??е 30 балов!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какая же красивая у меня родина! Красивые леса, поля
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