Определи, делится ли число m на число n без остатка, если m=3⋅3⋅5⋅7⋅13 и n=3⋅5⋅5⋅13
Математика
Определи, делится ли число m на число n без остатка, если m=3⋅3⋅5⋅7⋅13 и n=3⋅5⋅5⋅13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M =3*3*5*7*13 n=3*5*5*13 числа m и n имеют общие множители : 3 5 13 m=3*7=35 n=5 35:5=7 Ответ : число m делится без остатка на число n
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