Срочно!! Помогите дописать формулы 1) KOH+Al2(SO4)3= 2) H2SO4+Zn(OH)2=
Химия
Срочно!! Помогите дописать формулы 1) KOH+Al2(SO4)3= 2) H2SO4+Zn(OH)2=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6KOH+Al2(SO4)3=3K2SO4+2Al(OH)3 2)H2SO4+Zn(OH)2=ZnSO4+2H2O
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