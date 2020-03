В массиве B состоящем из 8 элементов: 11, 2.7, -4, -7.8, 41, -6, 0, 2 удалить 5 элемент. Вывести на экран новый массив.

Гость: Гость:

1.Современное решение // PascalABC.NET 3.1, сборка 1213 от 04.04.2016 begin var a:array of real:=(11,2.7,-4,-7.8,41,-6,0,2); a.Println; a:=a[:4].Concat(a[5:]).ToArray; a.Println end. Результат выполнения программы: 11 2.7 -4 -7.8 41 -6 0 2 11 2.7 -4 -7.8 -6 0 2 2. "Школьное" решение со статическим массивом в Borland Pascal 7.0 uses Crt; var a:array[1..8] of real; i:integer; begin ClrScr; a[1]:=11; a[2]:=2.7; a[3]:=-4; a[4]:=-7.8; a[5]:=41; a[6]:=-6; a[7]:=0; a[8]:=2; for i:=1 to 8 do Write(a[i]:0:1,' '); Writeln; for i:=5 to 7 do a[i]:=a[i+1]; for i:=1 to 7 do Write(a[i]:0:1,' '); ReadKey end. Результат выполнения программы: 1.0 2.7 -4.0 -7.8 41.0 -6.0 0.0 2.0 1.0 2.7 -4.0 -7.8 -6.0 0.0 2.0 3. "Школьное" решение с динамическим массивом (Free Pascal) var a:array of real; i:integer; begin SetLength(a,8); a[0]:=11; a[1]:=2.7; a[2]:=-4; a[3]:=-7.8; a[4]:=41; a[5]:=-6; a[6]:=0; a[7]:=2; for i:=0 to Length(a)-1 do Write(a[i]:0:1,' '); Writeln; for i:=4 to Length(a)-2 do a[i]:=a[i+1]; SetLength(a,7); for i:=0 to Length(a)-1 do Write(a[i]:0:1,' ') end. Результат выполнения программы 11.0 2.7 -4.0 -7.8 41.0 -6.0 0.0 2.0 11.0 2.7 -4.0 -7.8 -6.0 0.0 2.0