Решите в столбик пожалуйста, СРОЧНО!!!! 13,6*2,4 384,2*0,24 25,3*3,7

Математика
Решите в столбик пожалуйста, СРОЧНО!!!! 13,6*2,4 384,2*0,24 25,3*3,7
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13,6 *2,4 5 4 4 + 2 7 2 32,64
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Срочно!! Помогите дописать формулы 1) KOH+Al2(SO4)3= 2) H2SO4+Zn(OH)2=
Ответить
Математика
Периметр четырехугольника равен 52 см . одна его сторона равна 1дм 4 см , вторая на 5 см меньше первой , а третья на 8 см больше второй . найдите д...
Ответить
Физика
Синус предельного угла полного внутреннего отражения на границе жидкость-воздух равен 0,8. Определите показатель преломления жидкости.
Ответить
Литература
Что выращивали для продажи столицам братья из сказки Ершова конек-горбунок
Ответить
История
Каким было представление кочевников в мире
Ответить