Решите в столбик пожалуйста, СРОЧНО!!!! 13,6*2,4 384,2*0,24 25,3*3,7
Математика
Решите в столбик пожалуйста, СРОЧНО!!!! 13,6*2,4 384,2*0,24 25,3*3,7
Ответ(ы) на вопрос:
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13,6 *2,4 5 4 4 + 2 7 2 32,64
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