СРОЧНО!13 баллов !! СОЧИНЕНИЕ МИНИАТЮРА. СОЧИНИТЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКУЮ СКАЗКУ ПРО МЕСТО??МЕНИЕ! ! !

Гость: Гость:

В некотором царстве в некотором государстве был город РусскийЯзык-Бург и так случилось что после Васи Перепёлкина которой двоечник осталось два дома.Он сказал что в Русском языке только 2 части речи существительное и местоимение. Так они и живут в разных домах. В один день пришло имя существительное к местоимению и спросил. А где же все части речи? Что то я их не вижу. Местоимение отвечает : - Я Существительное не поняло что означает "я" и переспрашивает - А где же все части речи? Местоимение сказало : - Ты -Да что ты заладил то "я" то "ты" сердито сказало имя существительное и ушёл от него На 2 день местоимение встречало своего дальнего родственника из Города Части-речье - Предлог. И так случилось что Предлогу не было где жить.Решили они выгнать сердитого до сих пор имя существительное. Но его там не было а только записика "Уехал к другу Имени прилагательному и больше не приеду". Местоимению стало как то грустно после прочтения этого письма. На 30 день когда родственник местоимения уехал. Приехало имя существительное со словами : - Я не могу без тебя... ты ведь мой лучший друг Они помирились и жили как прежде конец Сам сочинял поставьте лайк за старание :3