Сделайте, пожалуйста, морфемный разбор слов: НЕАККУРАТНОСТЬ и НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ.

Русский язык
Сделайте, пожалуйста, морфемный разбор слов: НЕАККУРАТНОСТЬ и НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Не "приставка, аккурат корень, н и ост суффикс;не приставка справедлив корень,ост суффикс
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