Общая масса яблока и груши-425грамм, груши и апельсина-585грамм.Чему равна масса каждого из этих фруктов в одельности , если вместе они весят 795грамм?

Математика

Общая масса яблока и груши-425грамм, груши и апельсина-585грамм.Чему равна масса каждого из этих фруктов в одельности , если вместе они весят 795грамм?

Автор: Гость