Общая масса яблока и груши-425грамм, груши и апельсина-585грамм.Чему равна масса каждого из этих фруктов в одельности , если вместе они весят 795грамм?
Математика
Общая масса яблока и груши-425грамм, груши и апельсина-585грамм.Чему равна масса каждого из этих фруктов в одельности , если вместе они весят 795грамм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)795-585=210(гр)- весят яблоки. 2)425-210=215(гр)- весят груши. 3)585-215=370(гр)- весят апельсины.
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