Образец морфологического разбора имени числительного??? Скажите ПЖ. Очень надо ??аранее Большое СПС))))))
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Образец морфологического разбора имени числительного??? Скажите ПЖ. Очень надо ??аранее Большое СПС))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морфологический разбор имени числительного.Часть речи.Начальная форма.(именительный падеж,мужской род(если есть),единственное число(если есть).Морфологические признаки-постоянные-разряд по структуре(простое,сложное,составное),разряд по значению(количественное,собирательное,порядковое).Непостоянные-падеж,число,род.Синтаксическая функция.Например.В восьмой палате лежал больной Иванов Пётр.Восьмой-имя числительное.Начальная форма-восьмой.Морфологические признаки-постоянные-простое,порядковое.Непостоянные-в форме предложного падежа,единственного числа,женского рода.Определение.
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