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1. Образование Советов и органов Временного правительства в Казахстане в годы Февральской революции.В феврале 1917 г. в России свершилась буржуазно-демократическая революция, пала монархия. Весть о событиях в Петрограде население Казахстана восприняло с ликованием.В марте-апреле 1917 г. повсеместно были созданы Советы рабочих и солдатских депутатов. В отдельных городах (Уральск, Верный, Акмола, Семипалатинск, Аулие-Ата) появились киргизские (казахские) национальные комитеты. Одновременно с Советами действовали органы Временного правительства. В Казахстане, как и во всей стране, установилось двоевластие.Действия Временного правительства· 20 марта 1917 г. были отменены всякие ограничения в правах российских граждан, обусловленные принадлежностью к тому или иному вероисповеданию или национальности.· Было принято решения о возвращении на Родину реквизированных для работ на фронте инородческих рабочих дружин Возвращение тыловиков и их влияние на революционный процесс. Огромное влияние на рост политического сознания тыловиков оказывало их общение с русскими рабочими, солдатами.· В июле 1917 г. в Верном бывшие «реквизированные рабочие» создали Союз чернорабочих. В Сергиополе (Аягуз) 800 солдат-фронтовиков и мобилизованных «на тыловые работы» казахов объединились в «Русско-мусульманскую солдатскую организацию». В Петропавловске был организован Союз молодых извозчиков. 2. Изменения в экономике Казахстана в 90-е годы.Пишите сами по учебнику!3. Объяснить: экономический кризис.Нарушение в ходе развития экономики; проявляется в абсолютном падении производства, недогрузке производственных мощностей, росте безработицы, нарушениях в денежно-кредитной и валютно-финансовой сферах и др.