Образовать однокоренные слова с приставками рас раз : давать , писать, считтать, таять, красить, брызгать

Русский язык
Образовать однокоренные слова с приставками рас раз : давать , писать, считтать, таять, красить, брызгать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раздавать, расписать, рассчитать, растаять, раскрасить, разбрызгать.
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