Образуй и запиши глаголы прошедшего времени сохранение выделенной гласной перед суффиксом л. Неопределенная форма: лаять, обидеть, верить,сеять, видеть, строить. Форма прошедшего времени: Муж.р., жен.р.,средний род:
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Образуй и запиши глаголы прошедшего времени сохранение выделенной гласной перед суффиксом л. Неопределенная форма: лаять, обидеть, верить,сеять, видеть, строить. Форма прошедшего времени: Муж.р., жен.р.,средний род:
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Лаял, обидел, сеял, видел, строил,
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