Образуйте от существительных лист, корень,зуб, пропуск, хлеб, сын, формы множестве??ного числа. Можно ли считать их формами одного слова? Докажите свое мнение, составив с обоими существительными в форме множественного числа пре...

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Образуйте от существительных лист, корень,зуб, пропуск, хлеб, сын, формы множестве??ного числа. Можно ли считать их формами одного слова? Докажите свое мнение, составив с обоими существительными в форме множественного числа предложения. Образец: лист - листы(окончание -ы), листья(окончание -я).

Автор: Гость