Перечислите несколько социальных групп которые появились в обществе за последни?? сто лет. Объясните, с чем связано их появление.Буду рада, если поможете.

Обществознание
Перечислите несколько социальных групп которые появились в обществе за последни?? сто лет. Объясните, с чем связано их появление.Буду рада, если поможете.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну предположим,сейчас очень ярко выражены такие социальные группы, как богатые и бедные. Появились они в следствии неравноценной оплаты труда, трудоспособности/ нетрудоспособности, разных социальных статусов и привилегий( у кого то они присутствуют, у кого то нет)
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