Помогите пожалуйста написать басню,то что в интернете не надо.При помощи антиплагиата проверяют.Спасибо.

Гость: Гость:

Пением своим "лаская"ухо, Словно старый, хриплый граммофон, В комнате резвилась Цокотуха И попала, бедная, в плафон.Заметалась, пуще зазудела... Ей бы успокоиться, присесть, И подумать:"Раз я залетела В эту штуку, значит, выход есть". И нашла бы Муха выход сразу, Посмотри она чуток наверх, Да не дал, видать, Господь ей разум И навёл сердешную на грех. Пленница лишь яростней кружилась, Билась о стекло ещё сильней. До того, бедняжка, уморилась, Что пришлось коньки отбросить ей. Случай этот вовсе не случаен, И хотя он взят из жизни мух, Мы и средь людей порой встречаем Всё таких же глупых "цокотух", Что при неудачах вечно стонут, Паникуют и судьбу бранят, Вспоминают про петлю и омут, Головой об стенку норовят. Им, во избежание прорухи, Хочется мне дать простой совет: Вспоминайте иногда о Мухе, Сгинувшей зазря во цвете лет. Что бы ни стряслось - не унывайте, И покроет беды трын-трава. Ну, а главное - не забывайте, Для чего дана вам голова!