Определить падеж слов сосне,березе, бахрома,пряжей,зима,весне,пряжу,окне

Гость: Гость:

Бахрома-И.п (что?) зима-И.п (что?) весне-Д.п (чему?) пряжу-В.п (что?) сосне-Д.п(чему?) березе-Д.п (чему?) окне-П.п (о чём ?) пряжей-Т.п (чем?)