Определить падеж слов сосне,березе, бахрома,пряжей,зима,весне,пряжу,окне
Русский язык
Определить падеж слов сосне,березе, бахрома,пряжей,зима,весне,пряжу,окне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бахрома-И.п (что?) зима-И.п (что?) весне-Д.п (чему?) пряжу-В.п (что?) сосне-Д.п(чему?) березе-Д.п (чему?) окне-П.п (о чём ?) пряжей-Т.п (чем?)
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