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Обведи лишний рисунок в каждом ряду
Окружающий мир
Обведи лишний рисунок в каждом ряду
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фотографию пришли и обведем
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