Очень нужна помощь! Написать уравнения электролиза раствора и расплава NiCl₂ (на электродах) Спасибо!
Химия
Очень нужна помощь! Написать уравнения электролиза раствора и расплава NiCl₂ (на электродах) Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расплав NiCl2⇒Ni⁺²+2Cl⁻ на катоде Ni⁺²+2e=Ni° на аноде 2Сl⁻-2e=Cl2 Раствор NiCl2⇒Ni⁺²+2Cl⁻ H2O⇒H⁺+OH⁻ на катоде Ni⁺²+2e=Ni° 2H⁺+2e=H2 на аноде 2Сl⁻-2e=Cl2
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