Очень нужна помощь! Написать уравнения электролиза раствора и расплава NiCl₂ (на электродах) Спасибо!

Химия

Очень нужна помощь! Написать уравнения электролиза раствора и расплава NiCl₂ (на электродах) Спасибо!

Автор: Гость