ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ! Пожалуйста , помогите,очень нужно)) 1)Составьте и запишите че??ыре предложения с образованными прилагательными.

Русский язык

ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ! Пожалуйста , помогите,очень нужно)) 1)Составьте и запишите че??ыре предложения с образованными прилагательными.

Автор: Гость