ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ! Пожалуйста , помогите,очень нужно)) 1)Составьте и запишите че??ыре предложения с образованными прилагательными.
Русский язык
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ! Пожалуйста , помогите,очень нужно)) 1)Составьте и запишите че??ыре предложения с образованными прилагательными.
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Другие предметы
Напиши 6 вопросов,какие-бы вы задали спортсмену во время интервью. Если сможете,т?? на татарском(желательно)
Математика
В два киоска привезли 70 одинаковых ящиков помидоров причём в 1 киоск привезли 240 кг а во вторых 320 кг Сколько помидоров в одном таком ящике ? ...