ОЧЕНЬ НУЖНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Почему Блок в 20 веке обращается к событиям 14 века?
Литература
ОЧЕНЬ НУЖНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Почему Блок в 20 веке обращается к событиям 14 века?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извини, я знаю не по теме, но помогите мне. Что полюбил поэт в своей родной стороне и как он говорит об этом в стихотворении, обращённом к сестре?
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