ОЧЕНЬ СРОЧНО ИЛИ МЕНЯ С ТЕХА ПОГОНЯТ!!!! Найти неопределенные интегралы методом подстановки. 1.Интеграл(8x-4)^3 dx 2.Интеграл(12x^3 + 5)/3x^4 + 5x - 3) dx 3.Интеграл x^5 * e^(x^6) dx Заранее спасибо!!!!
Математика
ОЧЕНЬ СРОЧНО ИЛИ МЕНЯ С ТЕХА ПОГОНЯТ!!!! Найти неопределенные интегралы методом подстановки. 1.Интеграл(8x-4)^3 dx 2.Интеграл(12x^3 + 5)/3x^4 + 5x - 3) dx 3.Интеграл x^5 * e^(x^6) dx Заранее спасибо!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В конкурсе скрипачей принимали участие 10 второклассников и 8 третьеклассников. Сколькими способами жюри может выбрать:а) лучшего скрипача среди ...
Алгебра
Информатика
Количество миллионов тактов, которые совершил процессор за семь секунд, равно 20300. Определите частоту процессора в Мгц. Узнайте количество ячее...