ОЧЕНЬ СРОЧНО ИЛИ МЕНЯ С ТЕХА ПОГОНЯТ!!!! Найти неопределенные интегралы методом подстановки. 1.Интеграл(8x-4)^3 dx 2.Интеграл(12x^3 + 5)/3x^4 + 5x - 3) dx 3.Интеграл x^5 * e^(x^6) dx Заранее спасибо!!!!

Математика
ОЧЕНЬ СРОЧНО ИЛИ МЕНЯ С ТЕХА ПОГОНЯТ!!!! Найти неопределенные интегралы методом подстановки. 1.Интеграл(8x-4)^3 dx 2.Интеграл(12x^3 + 5)/3x^4 + 5x - 3) dx 3.Интеграл x^5 * e^(x^6) dx Заранее спасибо!!!!
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