Очень срочно Помогите пожалуйста ответить на вопросы по рассказу Станционный смотритель на какие сможете даю 60 баллов

Литература
Очень срочно Помогите пожалуйста ответить на вопросы по рассказу Станционный смотритель на какие сможете даю 60 баллов
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