Один из множителей увеличен в 5 раз. Как нужно изменить второй множитель, чтобы: а) Произведение увеличилось в 10 раз? б) Произведение осталось неизменным? в) Произведение уменьшилось в 15 раз?

Математика

Один из множителей увеличен в 5 раз. Как нужно изменить второй множитель, чтобы: а) Произведение увеличилось в 10 раз? б) Произведение осталось неизменным? в) Произведение уменьшилось в 15 раз?

Автор: Гость