Один из множителей увеличен в 5 раз. Как нужно изменить второй множитель, чтобы: а) Произведение увеличилось в 10 раз? б) Произведение осталось неизменным? в) Произведение уменьшилось в 15 раз?

Математика
Один из множителей увеличен в 5 раз. Как нужно изменить второй множитель, чтобы: а) Произведение увеличилось в 10 раз? б) Произведение осталось неизменным? в) Произведение уменьшилось в 15 раз?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) второй множитель умножить на 10. б) второй множитель умножить на 1. в) второй множитель разделить на 15
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