Один из смежных углов на 54° больше другого. Найдите смежные углы .
Геометрия
Один из смежных углов на 54° больше другого. Найдите смежные углы .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: угол 1 и угол 2 - смежные угол 2 > угол 1 на 54 Решение: Пусть угол 1 =х, тогда угол 2= х+54 Угол 1 + угол 2 = 180 градусов ( по свойству смежных углов) Составим и решим уравнение! х + ( х+54) = 180 х+х+54=180 2х+54=180 2х=180-54 2х=126 х=126:2 х=63 Угол 1 = 63 градуса, тогда угол 2 = 63+54 = 117 градусов Ответ: 117 градусов и 63 градуса
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