Перед последним в четверти уроком геометрии Петя выписал свои оценки за четверть по этому предмету:5;3;4;3;5;2;4;5;3.На последнем уроке Петя расчитывал ,если его спросят,получить не менее 4.Вычислите среднее арифметическое,моду...

Алгебра
Перед последним в четверти уроком геометрии Петя выписал свои оценки за четверть по этому предмету:5;3;4;3;5;2;4;5;3.На последнем уроке Петя расчитывал ,если его спросят,получить не менее 4.Вычислите среднее арифметическое,моду и медиану в каждом из следующих случаев: a)Петя получил 5 б)Петя получил 4 в)Петю так и не спросили. Сделайте предположения о Петиной оценке по геометрии в этой четверти. Помогите,пожалуйста.Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если Петя получил 5 то выходит 3,9 Если 4 то выходит 3,8 А если не спросят то 3,7
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