Перед последним в четверти уроком геометрии Петя выписал свои оценки за четверть по этому предмету:5;3;4;3;5;2;4;5;3.На последнем уроке Петя расчитывал ,если его спросят,получить не менее 4.Вычислите среднее арифметическое,моду...

Алгебра

Перед последним в четверти уроком геометрии Петя выписал свои оценки за четверть по этому предмету:5;3;4;3;5;2;4;5;3.На последнем уроке Петя расчитывал ,если его спросят,получить не менее 4.Вычислите среднее арифметическое,моду и медиану в каждом из следующих случаев: a)Петя получил 5 б)Петя получил 4 в)Петю так и не спросили. Сделайте предположения о Петиной оценке по геометрии в этой четверти. Помогите,пожалуйста.Заранее спасибо

Автор: Гость