Один из углов параллелограмма равен 50 найдите все остальные углы

Математика
Один из углов параллелограмма равен 50 найдите все остальные углы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(360-50-50) : 2= 130° То есть 1 угол = 2 углу = 50° 3 угол = 4 углу = 130°
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