Один рабочий работал 5 дней, а другой 7 дней. Первый заработал на 1600 рублей меньше, чем второй. Сколько зарабатывал каждый рабочий в день, если их производительность труда была одинаковой?
Математика
Один рабочий работал 5 дней, а другой 7 дней. Первый заработал на 1600 рублей меньше, чем второй. Сколько зарабатывал каждый рабочий в день, если их производительность труда была одинаковой?
Ответ(ы):
Гость:
Второй работал на 2 дня больше (7-5=2), В день он заработал 1600:2=800(руб), Первый заработал 800*5=4000(руб), второй 800*7=5600(руб).
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