Один рабочий работал 5 дней, а другой 7 дней. Первый заработал на 1600 рублей меньше, чем второй. Сколько зарабатывал каждый рабочий в день, если их производительность труда была одинаковой?

Математика

Один рабочий работал 5 дней, а другой 7 дней. Первый заработал на 1600 рублей меньше, чем второй. Сколько зарабатывал каждый рабочий в день, если их производительность труда была одинаковой?

Автор: Гость