Сколько граммов водорода в 10 граммах угольной кислоты

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Нисколько! где воду взять для разбавления, если только хлор и водород? А если серьезно, то 182.5 г решение - хлор в недостатке, его 0.25 моль, тогда кислоты в два раза больше - 0.5 моль это 18.25 г 10% го р-ра в 10 раз больше то есть 182.5 г