Сколько граммов водорода в 10 граммах угольной кислоты
Химия
Сколько граммов водорода в 10 граммах угольной кислоты
Ответ(ы):
Гость:
Нисколько! где воду взять для разбавления, если только хлор и водород? А если серьезно, то 182.5 г решение - хлор в недостатке, его 0.25 моль, тогда кислоты в два раза больше - 0.5 моль это 18.25 г 10% го р-ра в 10 раз больше то есть 182.5 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Двигаясь со скоростью 30 километров час теплоход прошел расстояние между пристанями за 6 часов на обратном пути он прошел то же расстояние за 1 час...